Vatandaşlık alan sığınmacılarla yapılan seçim anketi açıklandı
Pusula araştırma vatandaşlık alarak oy kullanma hakkı elde etmiş kişilerle bir anket gerçekleştirdi. Ankete en çok tercih edilen iki parti AK Parti ve HDP oldu.
Pusula araştırma şirketi, Hatay'da 3-8 Ocak tarihleri arasında, 2010 yılından sonra vatandaşlık alarak oy kullanma hakkı elde etmiş kişilerle yüz yüze görüşerek bir anket gerçekleştirdi. Şirket, bin 338 anket katılımcısına, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy atarsınız?' diye sordu.
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Saadet Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 0,2 olarak ölçüldü.
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Sonradan vatandaşlık hakkı kazananların altıncı olarak tercih ettikleri parti ise İYİ Parti oldu. "İYİ Parti'ye oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 0,3.
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CHP ise beşinci parti oldu. CHP'ye oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 1,4.
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