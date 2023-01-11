Vatandaşlık alan sığınmacılarla yapılan seçim anketi açıklandı

Pusula araştırma şirketi, Hatay'da 3-8 Ocak tarihleri arasında, 2010 yılından sonra vatandaşlık alarak oy kullanma hakkı elde etmiş kişilerle yüz yüze görüşerek bir anket gerçekleştirdi. Şirket, bin 338 anket katılımcısına, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy atarsınız?' diye sordu.