Vatikan, Papa'nın naaşının görüntülerini paylaştı
Vatikan, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un tabut içindeki ilk görüntülerini paylaştı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus (88) dün Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybetti. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 17 Aralık 1936'da doğan Jorge Mario Bergoglio, 13 Mart 2013’te tarihte ilk Latin Amerikalı Papa olarak göreve gelmişti. Selefleri tarafından kullanılan Apostolik Sarayı'ndaki görkemli dairelerde yaşamayı reddeden Bergoglio, topluluk içinde yaşamayı tercih ettiğini belirtmişti.
Vatikan, Papa'nın inme ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiğini belirtirken, Papa'nın naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na nakledildi. Vatikan açık tabut töreni için yapılan hazırlıkların tamamlandığı bildirdi.
Vatikan Basın Ofisi, törenin düzenleneceği odanın ilk görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, Tören Yöneticisi Başpiskopos Diego Giovanni Ravelli ve Tören Yöneticisi Lubomir Welnitz'in Papa Franciscus'un bedenine kutsal su serpme törenini gerçekleştirdiği görülüyor.