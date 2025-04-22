Vatikan, Papa'nın naaşının görüntülerini paylaştı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus (88) dün Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybetti. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 17 Aralık 1936'da doğan Jorge Mario Bergoglio, 13 Mart 2013’te tarihte ilk Latin Amerikalı Papa olarak göreve gelmişti. Selefleri tarafından kullanılan Apostolik Sarayı'ndaki görkemli dairelerde yaşamayı reddeden Bergoglio, topluluk içinde yaşamayı tercih ettiğini belirtmişti.