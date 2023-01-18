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  4. Vay manyak vay! Para verirken, çalışanı kaçırmaya çalıştı

Vay manyak vay! Para verirken, çalışanı kaçırmaya çalıştı

ABD'nin Washington eyaletinde aracıyla bir kahve dükkanına gelen şahıs, camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Vay manyak vay! Para verirken, çalışanı kaçırmaya çalıştı - Resim: 1

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Auburn kentinde bir kahve dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün pencereden baristayı kaçırmaya çalıştığı görüldü. 

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Vay manyak vay! Para verirken, çalışanı kaçırmaya çalıştı - Resim: 2

Baristanın para uzattığı sırada adamın, kadının bileğini tuttuğu ve yakalamak için kablo bağı kullandığı anlar kameraya yansıdı. 

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Vay manyak vay! Para verirken, çalışanı kaçırmaya çalıştı - Resim: 3

Barista, adamın elinden kurtulmayı başarıp pencereyi kapattı. 

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Vay manyak vay! Para verirken, çalışanı kaçırmaya çalıştı - Resim: 4

Saldırgan ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Polis pazartesi günü yaşanan olayın ardından, kimliğini tespit ettiği saldırganı salı günü gözaltına aldı.

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