Vefalı kocadan eşine büyük jest
Eskişehir' yaşayan Mehmet ve Sevgihan Çolak çifti, yazı şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bağ evinde geçiriyor.
Bağ evinde bahçe işleriyle meşgul olan çift, sesiz sakin bir ortamda inzivaya çekiliyor. Köy merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan bağ evinden sürekli eşini akrabalarının yanına götürüp getiren Mehmet Çolak, işlerinin devamlı bölünmesinden dolayı rahatsız oldu.
Bu soruna çözüm arayan Çolak, çareyi eşine güneş enerjisiyle çalışan bir araba yapmakta buldu. İnternetten sipariş ettiği elektrik motorunu, sera yapımından artan demirlerle oluşturduğu iskelete konumlandıran Mehmet Çolak, eşini güneşten korumak amacıyla da aracın üzerine tente tasarladı. Görenlerin beğenisini kazan el yapımı elektrikli araç, hiçbir prize ihtiyaç duymadan kendine önündeki güneş paneli marifetiyle enerji sağlayabiliyor.
Konuyla alakalı konuşan Mehmet Çolak, aracı yapmaya karar verdiği anı anlattı. Çolak, Akrabalarına gitmek isteyen eşinin sürekli işlerini böldüğünü ve onun da kendinin de zamandan tasarruf etmek için bir çare düşündüğünü ve sonuç olarak bu aracı yapmaya karar verdiğini ifade etti.
Mehmet Çolak, "Burada bahçede duruyorum, hanım köyde akrabaları var. Tam bir işe başlıyorum, bana 'beni köye götür' diyor işi gücü bırakıyorum götürüyorum. 2-3 saat sonra telefon ediyor 'haydi gel beni al' yine işi bırakıyorum gidiyorum alıyorum. Bu duruma nasıl çözüm getiririm diye düşündüm en sonunda bu akıma geldi" diye konuşarak aracın yapmaya nasıl karar verdiğini anlattı.