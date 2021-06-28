Vefalı kocadan eşine büyük jest

Mehmet Çolak, "Burada bahçede duruyorum, hanım köyde akrabaları var. Tam bir işe başlıyorum, bana 'beni köye götür' diyor işi gücü bırakıyorum götürüyorum. 2-3 saat sonra telefon ediyor 'haydi gel beni al' yine işi bırakıyorum gidiyorum alıyorum. Bu duruma nasıl çözüm getiririm diye düşündüm en sonunda bu akıma geldi" diye konuşarak aracın yapmaya nasıl karar verdiğini anlattı.