Vefatlarıyla yasa boğdular: İşte 2021'de veda ettiğimiz usta sanatçılar...
2021 yılında gösteri, sanat dünyasından birçok ünlü isim aramızdan ayrıldı. İşte 2021'de vefatlarıyla Türkiye'yi yasa boğan o isimler...
İŞTE 2021'DE ARAMIZDA AYRILAN ÜNLÜLER
Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Öztekin, 8 Mart 2021'de hayata gözlerini yumdu.
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Yeşilçam sinemasının usta ismi, ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 2 Temmuz 2021'de yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun vefat haberini manevi oğlu oyuncu Civan Canova duyurdu.
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Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. Şensoy, 31 Ağustos 2021'de vefat etti.
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Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, 4 Şubat 2021 tarihinde vefat etti.
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