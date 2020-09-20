Okul zili çalıyor! İşte madde madde okullarda alınan tedbirler
Türkiye'de de bugünden itibaren okula başlayacak birinci sınıflarla birlikte yüz yüze eğitimde yeni bir döneme giriliyor. Okullarda salgında sağlığın korunması için tedbirlere uyulması hayati önem taşıyor.
Dünya genelinde bir yandan yeni vaka sayıları artış gösterirken diğer yandan ise kısmı olarak okulların açılmaya başlamasıyla birlikte, olası virüs yayılımın önlenebilmesi için sıkı tedbirler hayata geçiriliyor.
Çeşitli ülkelerde okulların açılmasının ardından Türkiye'de de bugünden itibaren okula başlayacak birinci sınıflarla birlikte yüz yüze eğitimde yeni bir döneme giriliyor. Okullarda salgında sağlığın korunması için tedbirlere uyulması hayati önem taşıyor.
Fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyenin temel olduğu tedbirler zincirine, hastalıktan korunmaya ve virüsün yayılmasına engel olunması için dikkat edilmesi gerekiyor.
Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana güncellenerek yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan "Kovid-19 kapsamında okullarda alınması gereken önlemler" kapsamında, tedbirlere ilişkin sürecin evde başlayacağı ve okulun ardından yine evde tamamlanacağı vurgulanıyor.