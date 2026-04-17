Veliler yıkılmasını istemişti: Katliamın yaşandığı okul için karar verildi
Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının adresi olan Ayser Çalık Ortaokulu, geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı. Katliamın travmasını yaşayan öğrenciler Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'na nakledildi.
Kahramanmaraş'ta İ.A.M.'nin polis başmüfettişi babasına ait silahlarla gerçekleştirdiği ve 1 öğretmen ile 8 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası kentteki okullarda eğitim- öğretime 2 gün ara verildi.
Saldırı sonrası velilerin yıkılmasını talep ettiği Ayser Çalık Ortaokulu'nun geçici olarak kapatılmasına karar verildi.
Eğitimin pazartesi günü başlayacağı kentte Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.
Burada eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledileceği belirtildi. Okulla ilgili nihai kararın ise ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.
ŞEHİT TEBERNUŞ ÖZLER ORTAOKULU’NDA EĞİTİM GÖRECEKLER
Saldırının ardından geçici olarak kapatılan Ayser Çarık Ortaokulu’nun öğrencilerinin eğitim göreceği okul da belli oldu. Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada “15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen elim olay nedeniyle 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu’nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir. Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca, Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu’na taşınmasına karar verilmiştir” denildi (DHA)