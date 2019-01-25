Venezuela'da kendini başkan ilan eden Juan Guaido kimdir ?

Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Guaido kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etti ve ABD'nin yanı sıra Güney Amerika'daki çeşitli devletlerin de desteğini aldı. Peki Juan Guaido kimdir ve nasıl ABD tarafından Venezuela'nın meşru lideri olarak görülen bir siyasetçiye dönüştü işte ilginç hikayesi...