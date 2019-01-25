Venezuela'da kendini başkan ilan eden Juan Guaido kimdir ?
Son günlerde dünya onu konuşuyor! Juan Guaido kendini Venezuela'da devlet başkanı ilan etti ve çeşitli devlerin desteğini aldı. Peki henüz 35 yaşında olan Juan Guaido kimdir?
Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Guaido kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etti ve ABD'nin yanı sıra Güney Amerika'daki çeşitli devletlerin de desteğini aldı. Peki Juan Guaido kimdir ve nasıl ABD tarafından Venezuela'nın meşru lideri olarak görülen bir siyasetçiye dönüştü işte ilginç hikayesi...
SİYASETE NASIL GİRDİ: 35 yaşındaki Guaido ilk olarak 2007'de dönemin devlet başkanı olan Hugo Chavez'e karşı yürütülen öğrenci protestoları sırasında siyasete girdiğini söylüyor.
İLK YENİLGİSİ: 2007'de Chavez devlet başkanlığında dönem sınırlamasını kaldıran, devlet başkanına tek başına OHAL ilan etme yetkisi veren ve devletin ekonomi üzerindeki kontrolünü artıran yasal değişikliği referanduma götürmüş ve yüzde 51 ile reddedilen teklif Chavez'e ilk ve tek yenilgisini yaşatmıştı.