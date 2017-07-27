Venezuela'da yine kan aktı !
Genel grevin ikinci gününde yaşanan çatışmalarda yine kan aktı.
Genel grevin ikinci gününde kıyasıya çatışmalara sahne olan başkent Caracas'ta, üç muhalif gösterici hayatını kaybetti. Venezuela genelinde çok sayıda sokak barikatlarla kapatılmış durumda.
Güney Amerika ülkesi Venezeula'da muhalefetin ilan ettiği genel grevin ikinci gününde şiddetli çatışmalar var. Başkent Caracas'ta polisle karşı karşıya gelen göstericilerden üçünün öldüğü bildiriliyor.
Reuters ve AP'nın servis ettiği fotoğraflarda, kıyasıya çatışma net olarak görülüyor. Polis sokaklarda biber gazı ve plastik mermi kullanıyor, muhalifler ise taş ve molotofkokteyli atarak karşılık veriyor. Bazı sokaklarda ise çuvallardan oluşan barikatlar göze çarpıyor. Ülkede genelinde çok sayıda sokak barikatlarla kapatılmış durumda.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya baskıyı artırmak isteyen yer alan muhalif liderler, dün çalışmayı durdurarak genel grev başlatmıştı. Grevin ilk gününde de 30 yaşındaki bir protestocu Merida eyaletinde yaşamını yitirmişti.
Mart ayı sonunda Anayasa Mahkemesi'ni devre dışı bırakan düzenlemeyle gösterilerin başladığı ülkede, can kaybı 106 oldu.