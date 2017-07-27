Venezuela'da yine kan aktı !

Reuters ve AP'nın servis ettiği fotoğraflarda, kıyasıya çatışma net olarak görülüyor. Polis sokaklarda biber gazı ve plastik mermi kullanıyor, muhalifler ise taş ve molotofkokteyli atarak karşılık veriyor. Bazı sokaklarda ise çuvallardan oluşan barikatlar göze çarpıyor. Ülkede genelinde çok sayıda sokak barikatlarla kapatılmış durumda.