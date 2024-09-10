Vergi borcu olan ev sahiplerine kötü haber: Tapu devir işlemlerinde yeni dönem
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma ile vergi borcu olan ev sahiplerine tapuda yeni bir kısıtlama hayata geçiriliyor.
Yüksek enflasyon ve finansal istikrarsızlıkla mücadele edebilmek için ekonomi politikalarında köklü değişikliğe giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi, değişiklikler için vergi düzenlemelerinin üzerine yoğunlaştı.
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi adı ile kamuoyuna sunulan düzenlemede birçok devlet dairesindeki harcama kalemlerinde kesintiye gidilirken, son olarak Bakan Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtmişti.
MİRAS İŞLEMLERİNE KISITLAMA GETİRİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının tahsil edileceğine yönelik ifadelerinin ardından başlayan süreç, son olarak dün milyonlarca vatandaşa gönderilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile ileri bir aşamaya taşındı.
Borçların ödenmemesi halinde yasal takip sürecine girileceğini belirtilirken, şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yürütülecek ortak çalışma ile tapu işlemlerine yönelik kısıtlamalar getirilecek.
Vergisini eksik ödeyen ya da hiç ödemeyenlerin, mülklerine yönelik devir işlemlerinde kısıtlayıcı adımlar öngören düzenlemenin ilk detayları ortaya çıktı.
VERGİ ÖDENMESİ ZORUNLU OLACAK
Halihazırda yürürlükte olan düzenlemede tapu sahipleri, vadesi geçmiş vergi borcu bulunuyor olsa da mülklerini akrabaları ya da yakınlarına devredebiliyor ve tapu sahipliğini kolaylıkla değiştirebiliyordu. Yeni yasama döneminde Meclis'e getirilmesi beklenen kanun değişikliği ile ekonomi yönetimi, mülk sahiplerini düzenli vergi ödemek mecburiyetinde bırakacak.
Vergi borçlarının tamamen ödenmediği durumlarda söz konusu konut ya da dükkanı satmak veya devretmek mümkün olmayacak.