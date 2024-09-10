Vergi borcu olan ev sahiplerine kötü haber: Tapu devir işlemlerinde yeni dönem

Vergisini eksik ödeyen ya da hiç ödemeyenlerin, mülklerine yönelik devir işlemlerinde kısıtlayıcı adımlar öngören düzenlemenin ilk detayları ortaya çıktı.

VERGİ ÖDENMESİ ZORUNLU OLACAK

Halihazırda yürürlükte olan düzenlemede tapu sahipleri, vadesi geçmiş vergi borcu bulunuyor olsa da mülklerini akrabaları ya da yakınlarına devredebiliyor ve tapu sahipliğini kolaylıkla değiştirebiliyordu. Yeni yasama döneminde Meclis'e getirilmesi beklenen kanun değişikliği ile ekonomi yönetimi, mülk sahiplerini düzenli vergi ödemek mecburiyetinde bırakacak.

Vergi borçlarının tamamen ödenmediği durumlarda söz konusu konut ya da dükkanı satmak veya devretmek mümkün olmayacak.