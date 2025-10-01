Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugünden ( 1 Ekim 2025 ) geçerli olmak üzere vergi kaçakçılığı ile mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Yeni düzenlemeyle birlikte vergi kaçırmak için sahte ya da naylon fatura kullanan şirket sahipleri "sahte olduğunu bilmiyordum" dese de sahte faturayı bilerek kullanıldığı esas alınarak 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. İşte madde madde yeni düzenleme....
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı aracılığıyla vergi kaçakçılığını engellemek amacıyla yeni ve daha sert bir düzenlemeyi yürürlüğe koyuyor. Bugünden itibaren itibaren başlayacak olan bu yeni düzenlemeyle birlikte sahte belge (fatura) kullanan mükelleflere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak.
İşte 1 Ekim 2025 itibariyle madde madde yeni dönem...
“Bilmeden Kullandım” Savunması Sona Erdi
Bugüne kadar bazı mükellefler, sahte faturaları “bilmeden kullandıkları” savunmasıyla daha hafif cezalarla karşılaşabiliyordu. 1 Ekim’den itibaren bu savunma geçerliliğini yitirmiştir.
Artık sahte fatura kullanan her mükellef, bilerek kullanmış sayılacak ve en ağır yaptırımlara tabi olacaktır.
Üç Kat Vergi Zıyaı Cezası
Sahte fatura kullanan mükellefler, ödenmeyen vergi tutarı üzerinden 3 kat vergi zıyaı cezası ile karşılaşacaktır. Bu, geçmiş uygulamalara göre çok daha caydırıcı bir yaptırımdır.
Hapis Cezası Riski
Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesine göre sahte belge düzenleyen veya kullananlar için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.