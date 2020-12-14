Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu

Vatandaşlar yoğun yapılandırma müracaatı aldıklarını belirten Mehmet Tarık Törer, kanuna yürürlüğe girdiği 28 günde ise yaklaşık 80 bin başvuru aldıklarını ifade etti. Vatandaşlara yapılandırmanın interaktif vergi dairesi üzerinden e-devlet şifresiyle iki adımda borçlarını yapılandırabileceklerini hatırlatan Törer, “Bu yoğunluğun önüne bu şekilde geçebiliriz. Biz gerekli duyuruları yaparsak vatandaşlarımız interaktif vergi dairesi üzerinden yapılandırma yapabileceklerini göreceklerdir. Yoksa vergi dairesine gelip dilekçeyle müracaat etmek daha çok vakit alıyor. Vergi dairesine gelmeden interaktif vergi dairesi üzerinden hem borçlarını görebiliyorlar hem yapılandırabiliyorlar hem de ödeyebiliyorlar. Yani bütün aşamalar internetten de yapılabiliyor” dedi.



