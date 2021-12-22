Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak? Rakam ortaya çıktı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Normalde asgari ücretlileri kapsayan vergi muafiyetinin kapsamı genişletildi. Böylece muafiyet memurlar dahil çalışan herkesi kapsayacak. Düzenlemeden 18,5 milyon çalışan yararlanacak. Bu gelişmelerin ardından "Vergi muafiyeti memur maaşlarına ne kadar yansıyacak?" sorusu merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, rakam verdi.