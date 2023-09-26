Vergisiz alınabilecek cep telefonları belli oldu: İşte vergiden muaf cep telefonu modelleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası vergisiz cep telefonu için verdiği detaylar sonrası alınabilecek telefon modelleri belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Açıklamada en çok dikkat çeken ise vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına dair olan kısımlardı. İşte, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ayrıntıları...
VERGİSİZ SATILACAK TELEFON VE BİLGİSAYARLARIN AYRINTILARI BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi.
Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, öte yandan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.
KİMLER VERGİSİZ TELEFON SATIN ALABİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre örgün eğitimde yer alan öğrenciler bu imkandan yararlanabilecek.
HANGİ TELEFONLAR VERGİSİZ ALINABİLECEK?
9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları bu kapsamda yer alacak.
Vivo, Samsung ve General Mobile gibi markaların bu fiyat limitine sahip modelleri öğrenciler tarafından satın alınabilir.