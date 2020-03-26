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  3. 26 Mart 2020 18:10

Video konferansla G20 zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Video konferansla G20 zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nden katıldı.  

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Video konferansla G20 zirvesi

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.  

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Video konferansla G20 zirvesi

G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.  

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Video konferansla G20 zirvesi

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