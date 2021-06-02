Videolarıyla olay olmuştu... Sedat Peker'in en yakın ismi gözaltında
Suç örgütü lideri olduğu gerekçesi ile yakalama kararı bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne firar eden Sedat Peker'e yönelik operasyonlar sürüyor.
Suç örgütü lideri olduğu gerekçesi ile yakalama kararı bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne firar eden Sedat Peker'e yönelik operasyonlar sürüyor.
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Son olarak, Peker'e yakınlığıyla bilinen Boban Tomovski isimli suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde firari olarak yaşayan Sedat Peker'in önceki durağı Makedonya'da birlikte hareket ettiği Boban Tomovski, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
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Makedonya, Üsküp'te Peker ile sık sık toplantılar düzenleyen uyuşturucu kaçakçısı Tomovski'nin, Türkiye üzerinden Mısır'a gitmek üzere olduğu belirlendi.
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