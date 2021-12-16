Vintage dekorasyon akımı dalga dalga yayılıyor
Dünya genelinde yeni bir akım başladı. İnsanlar evlerini 1970'li yıllardaki gibi tasarlamaya başladı.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evler, daha modern bir hal alırken, dünya genelinde başlatılan yeni bir akım, bu durumu tam tersine çevirdi. Özellikle eskiye doğru bir özlem yaşayan insanlar, bu özlemlerini gidermek için çeşitli arayışlara girdi.
ESKİ EŞYA FURYASI PATLADI
Gerek ev eşyalarının maliyetlerinin yükselmesi gerekse de eski eşyaların yeniden moda olmasıyla birlikte çok sayıda insan, evlerini eski eşyalarla donatmaya başladı. İnsanlar özellikle 1970'li yıllardaki ev düzenlerini uygulamaya başladı.
1970'E GERİ DÖNDÜ
51 yaşındaki yazar Corbyn Hanson Wittig de evini 1970'li yıllara göre düzenleyen insanlar arasında. Yeni taşındığı eve kendi istediği gibi çekidüzen veren kadın, 70'li yıllardaki eşyalarla nostalji esintili bir ev oluşturdu.
ÇOK UCUZA MAL OLDU
Yazar Corbyn Hanson Wittig, eşyaların çok pahalı olmadığını da sözlerine ekledi. Buna göre evdeki eşyaların tümü, sadece bir kaç bin dolara mal oldu. Yazar, başka insanlara da evlerini bu şekilde düzenlemeleri tavsiyesinde bulundu.