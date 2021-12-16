Vintage dekorasyon akımı dalga dalga yayılıyor

ÇOK UCUZA MAL OLDU

Yazar Corbyn Hanson Wittig, eşyaların çok pahalı olmadığını da sözlerine ekledi. Buna göre evdeki eşyaların tümü, sadece bir kaç bin dolara mal oldu. Yazar, başka insanlara da evlerini bu şekilde düzenlemeleri tavsiyesinde bulundu.