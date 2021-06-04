VIP yatların günlüğü 30 bin lira

"Pandemi, sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir sağlık sorunu. Salgından etkilenen sektörlerden biri de denizcilik sektörü. Devletimiz pandeminin başlamasıyla birlikte bir dizi önlemler alarak bu krizi yönetti. Biz de sektör olarak alternatif turizm dediğimiz kapalı grupların haricinde yatlarımızda ailelere hizmet vermeye başladık. Karamsar değiliz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Pandemi ile ilgili tüm tedbirleri aldık. Ailelere yönelik hizmete hazırlandık. Yıllarca yurt dışı pazarına hizmet verdik. Şimdi ise yurt içi pazara yöneldik. Antalya’mız, Bodrum, Marmaris, Göcek gibi şanslı değil. Biz yine de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Yatlarımız günlük ve haftalık kiralanabiliyor. Yemesi, içmesi ve yat ile birlikte günlüğü 3 ila 30 bin TL arasında değişen bir ücret ödeniyor. Tercih edilmemizin başlıca sebebi, birçok işletmeye göre çok daha güvenliyiz. Deniz ve yat turizmi pandemi döneminde verebileceği en büyük hizmeti veriyor. Çok güvenilir bir hizmet veriyoruz. Aldığımız tüm cihaz ve önlemler otomatik dezenfektan makineleri dahil teknelerimizde bulunuyor."