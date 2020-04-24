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  3. 24 Nisan 2020 22:51

Viranşehir'de köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan Davut Sana (6), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Viranşehir'de köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 13 Nisan günü meydana gelen olayda, sokakta oyun oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı. 

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Viranşehir'de köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı

Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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Viranşehir'de köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı

Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3’ü, Şanlıurfa ve Gaziantep’e sevk edildi. 

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Viranşehir'de köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı

Saldırıda köpeklerin arasında kalarak yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar açılan Davut Sana, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. 

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