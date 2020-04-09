''Virüs Asya'dan değil Avrupa'dan geldi''

New York Times’ın internet sayfasında yer alan haberde, New Yorklulardan alınan koronavirüs genomlarını analiz eden farklı araştırma gruplarının, koronavirüsün ilk teyit edildiği tarihten haftalar önce, şubat ortasında, New York bölgesinde var olduğunu ve bölgeye Asya'dan değil Avrupa'dan gelen ziyaretçiler tarafından getirildiğini ortaya koyduğu bilgisine yer verildi.