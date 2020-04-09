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  3. 09 Nisan 2020 09:32

''Virüs Asya'dan değil Avrupa'dan geldi''

ABD'nin New York Times gazetesi, ezber bozan bir iddia ortaya attı. New York'ta görülen koronavirüs salgınının, bilinenin aksine Asya'dan değil Avrupa'dan gelen ziyaretçiler tarafından getirildiğini ortaya koyan bir çalışma yayımlandı.

''Virüs Asya'dan değil Avrupa'dan geldi''

ABD’nin New York Times gazetesinde yer alan haberde, yeni yapılan araştırmalara göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Asya’dan değil Avrupa’dan New York’a taşındığı iddia edildi.

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''Virüs Asya'dan değil Avrupa'dan geldi''

New York Times’ın internet sayfasında yer alan haberde, New Yorklulardan alınan koronavirüs genomlarını analiz eden farklı araştırma gruplarının, koronavirüsün ilk teyit edildiği tarihten haftalar önce, şubat ortasında, New York bölgesinde var olduğunu ve bölgeye Asya'dan değil Avrupa'dan gelen ziyaretçiler tarafından getirildiğini ortaya koyduğu bilgisine yer verildi. 

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''Virüs Asya'dan değil Avrupa'dan geldi''

Habere göre, Mounth Sinai Icahn Tıp Fakültesinde laboratuvar çalışmaları yapan Genetik Bilimci Harm van Bakel, ekibi ile yaptığı çalışma sonucu, Covid-19 salgını için, ‘’Çoğunlu açıkça Avrupalı.’’ teşhisinde bulundu.

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''Virüs Asya'dan değil Avrupa'dan geldi''

Gazetede, New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi bünyesinde yapılan başka bir çalışmada da farklı bir grup vaka üzerinde çalışmasına rağmen çarpıcı şekilde benzer sonuçlara ulaşıldığı belirtildi.

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