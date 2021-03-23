''Virüs avcıları'' pandemileri önlemek için böyle çalışıyor!
Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken bilim insanları, dünyanın ücra köşelerinde potansiyel yeni bir salgını önlemek için durmaksızın çalışıyor.
ŞİMDİYE KADAR BİRÇOK YENİ VİRÜS TESPİT ETTİLER
Filipinler’in Laguna kentinde yaşayan bir grup araştırmacı, 10 yıldır ülkenin ücra yerlerindeki yarasaları gece gündüz demeden araştırıyor. Kendilerine “virüs avcıları” diyen grup, şimdiye kadar birçok yeni virüs tespit ettiklerini söyledi.
Ekip, bir sonraki pandemiyi önlemek için yarasaların yoğun olarak yaşadığı bilinen orman ve mağaralarda dolaşıyor, onları yakalamak için tuzaklar kuruyor. Yakalanan yarasalardan vahşi doğaya salınmadan önce tükürük ve dışkı örneklerini alınıyor.
Araştırmacılar, Japonya tarafından finanse edilen ve Filipinler Üniversitesi ile birlikte yürütülen çalışmanın, yarasaların iklim, sıcaklık ve insanlara yayılma kolaylığı gibi faktörleri analiz ederek bir corona virüslerin dinamiklerinin bilinmesini sağlayacağını umuyor.
VİRÜSÜN ORTAYA NASIL ÇIKTIĞINI BİLMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Grubun lideri çevre bilimci Phillip Alviola, "Araştırmaya çalıştığımız şey, insanlara sıçrama potansiyeline sahip diğer corona virus türleri. Virüsün kendisini tanırsak ve nereden geldiğini öğrenebilirsek, bu virüsü coğrafi olarak nasıl izole edeceğimizi de biliriz” ifadelerini kullandı.