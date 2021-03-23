''Virüs avcıları'' pandemileri önlemek için böyle çalışıyor!

VİRÜSÜN ORTAYA NASIL ÇIKTIĞINI BİLMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Grubun lideri çevre bilimci Phillip Alviola, "Araştırmaya çalıştığımız şey, insanlara sıçrama potansiyeline sahip diğer corona virus türleri. Virüsün kendisini tanırsak ve nereden geldiğini öğrenebilirsek, bu virüsü coğrafi olarak nasıl izole edeceğimizi de biliriz” ifadelerini kullandı.