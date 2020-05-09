''Virüs yok olmadı, temkinli olun''

Başbakan Sanchez, Covid-19 ile mücadelede pazartesi itibarıyla geçilecek ikinci aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halkın yarısından fazlasının 11 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçeceğini belirten Sanchez, "Ama hiçbir zaman unutulmamalıdır ki virüs yok olmadı, hala gizleniyor. İkinci aşamaya geçenlerden çok temkinli olmalarını istiyorum" dedi.