''Virüs yok olmadı, temkinli olun''
Pazartesi başlaması beklenen normalleşme öncesi açıklama yapan İspanya Başbakanı Sanchez, "Virüs yok olmadı" dedi ve temkinli olma çağrısı yaptı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal yaşamdaki etkilerini hafifletmek amacıyla açıklanan kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'ta geçilecek ikinci aşamada "çok temkinli" olma çağrısı yaptı.
Başbakan Sanchez, Covid-19 ile mücadelede pazartesi itibarıyla geçilecek ikinci aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halkın yarısından fazlasının 11 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçeceğini belirten Sanchez, "Ama hiçbir zaman unutulmamalıdır ki virüs yok olmadı, hala gizleniyor. İkinci aşamaya geçenlerden çok temkinli olmalarını istiyorum" dedi.
Sanchez, kademeli normalleşme sürecindeki seviye geçişlerinin merkezi hükümet ile özerk yönetimler arasında koordineli bir şekilde yürütüleceğini ve asimetrik olacağını vurgulayarak, ihtiyatı elden bırakmadan, kuralların uygulanmasını garanti edeceklerini söyledi.
Sağlık krizinin yanı sıra sosyal ve ekonomik krizlerle de mücadele ettiklerinin altını çizen Sanchez, "İspanya, sadece Büyük Depresyon (1929'daki dünya ekonomik ve finans krizi) ve geçen asırdaki dünya savaşlarıyla kıyaslanabilen bir iş yıkımı yaşıyor. Kriz, üretim kapasitemizi yüzde 9'dan fazla düşürecek" değerlendirmesinde bulundu.