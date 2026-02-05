Viyadüğün altında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ''İntihar süsü verdim'' itirafı!

Eyüpsultan, Nurtepe viyadüğünde 26 Ocak 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri A.T.’nin cansız bedeni ile karşılaşmışlardı. Cesedin A.T. adlı tesisatçıya ait olduğu belirlenirken, cebinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan şırıngalar bulunmuştu. İki gün önce ağabeyi tarafından kayıp müracaatında bulunan A.T.’nin ölümü polis kayıtlarına 'Şüpheli ölüm' olarak geçmişti.