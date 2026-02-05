Viyadüğün altında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ''İntihar süsü verdim'' itirafı!
İstanbul Eyüpsultan'da viyadük altında bulunan cesedin sırrı çözüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan Z.T., cesedi valizle taşıdığını ve intihar süsü vermek için maktülün cebine uyuşturucu yerleştirdiğini itiraf etti.
Eyüpsultan, Nurtepe viyadüğünde 26 Ocak 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri A.T.’nin cansız bedeni ile karşılaşmışlardı. Cesedin A.T. adlı tesisatçıya ait olduğu belirlenirken, cebinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan şırıngalar bulunmuştu. İki gün önce ağabeyi tarafından kayıp müracaatında bulunan A.T.’nin ölümü polis kayıtlarına 'Şüpheli ölüm' olarak geçmişti.
POLİSİN DİKKATİ SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli durumlar tespit etti. Çamurlu olan bölgede ölü bulunan A.T.’nin ayaklarında hiç çamur olmadığı, olay yerinde uyuşturucu kullandığına dair bir iz bulunmadığı belirlendi.
BİR EVE GİRDİĞİ ANCAK HİÇ ÇIKAMADIĞI BELİRLENDİ
Tesisatçılık yapan A.T.’yi inceleme altına alan polis ekipleri ortadan kaybolduğu gün önce işe gittiğini, akşam saatlerinde ise Taksim, Cihangir’de bir eve girdiğini tespit etti. A.T.’nin eve giriş görüntülerine ulaşan polis ekipleri, çıktığını gören görüntülere ulaşamadı.
CESEDİN BAVUL İÇİNDE ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ
Bunun üzerine sürdürülen operasyonda birkaç günlüğüne evi kiralayan Z.T. adlı kişinin eve sürekli girip çıktığını, son olarak boş bir bavulla içeri girdiğini bir gün sonrada zor taşıyabildiği aynı bavulla dışarı çıktığını belirledi. Şüphelinin otomobiline koyduğu bavulla cesedin bulunduğu yere doğru hareket ettiği tespit edildi.