Vizyonda bu hafta: 8 film izleyiciyle buluşacak

MADAME WEB



Dakota Johnson'un başrolünde oynadığı "Madame Web" macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. S.J. Clarkson'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde genç ve başarılı oyuncu Dakota Johnson'a Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Emma Roberts, Adam Scott ve Tahar Rahim eşlik ediyor.

Film, paramedik olarak çalışırken gelecekte olacakları görmeye başlayan Cassandra Webb'in, ilerleyen dönemde örümcek güçleriyle farklı süper kahramanlara evrilecek üç genç kadını, hayatlarını tehdit eden bir tehlikeden korumaya çalışmasını konu ediniyor.