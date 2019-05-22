Vladimir Putin ikiz babası mı oldu?

Alina Kabaeva isimli eski sporcu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 yılı aşkın süredir aşk mı yaşıyor? İddiaya göre Alina Kabaeva ikiz çocuk dünyaya getirdi ve Putin baba oldu! Bu haberler Rus medyasında yayın yapan Moskovsky Komsomolets Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlandıktan kısa bir süre sonra silindi. Aynı şekilde Putin'in baba olduğu haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü İtalyan doktor da doğum sırasında bizzat görev aldı!