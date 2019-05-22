Vladimir Putin ikiz babası mı oldu?
Rus istihbarat teşkilatı kaynaklı yaptığı haberlerle gündeme gelen Rus araştırmacı gazeteci Sergie Kanev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi Alina Kabaeva'nın ikiz bebek dünyaya getirdiğini iddia etti. Rusya medyasında 36 ya
Alina Kabaeva isimli eski sporcu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 yılı aşkın süredir aşk mı yaşıyor? İddiaya göre Alina Kabaeva ikiz çocuk dünyaya getirdi ve Putin baba oldu! Bu haberler Rus medyasında yayın yapan Moskovsky Komsomolets Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlandıktan kısa bir süre sonra silindi. Aynı şekilde Putin'in baba olduğu haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü İtalyan doktor da doğum sırasında bizzat görev aldı!
Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Alina Kabaeva mayıs ayında başkent Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.
Doğumun, Moskova'da bulunan dört katlı Kulakov Doğum, Kadın Hastalıkları ve Perinatoloji Araştırma Merkezi'nde gerçekleştiği öne sürüldü. Olimpiyat madalyası sahibi olan eski sporcu iddialar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.
36 yaşındaki sporcuya yakın bir kaynak bahsi geçen iddia için, "Söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu. Rus hükümetinin Putin'in özel hayatı hakkında açıklama yapmamasıyla biliniyor. Benzer şekilde Rus medyasında da Putin'in özel hayatına dair neredeyse hiçbir haber yer almıyor.