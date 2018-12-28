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  3. 28 Aralık 2018 13:16

Vladimir Putin’in lüks uçağının görüntüleri

Rusya Devlet Başkanı Putin’in 390 milyon sterlin değerindeki, ‘Uçan Kremlin’ denilen altın tuvaletli lüks uçağının içi hasta bir gencin ziyareti esnasında görüntülendi.

Vladimir Putin’in lüks uçağının görüntüleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 390 milyon sterlin değerindeki ‘Uçan Kremlin’ denilen lüks uçağının içi görüntülendi.

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Vladimir Putin’in lüks uçağının görüntüleri

Arslan Kaipkulov adlı 15 yaşındaki Rus gencin hayalini gerçekleştirmek için Ilyushin Il-96-300 uçağa girmesine izin verildi.

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Vladimir Putin’in lüks uçağının görüntüleri

Putin tarafından bir kamera hediye edilen hasta genç, Rus liderin izin vermesi sayesinde lüks uçağın içinde gezinti gerçekleştirdi.

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Vladimir Putin’in lüks uçağının görüntüleri

Uçaklara meraklı olan Kaipkulov sayesinde Putin’in altın kaplama tuvaletli, özel şarap stoklu ve çift kişilik yatak içeren uçağının içi basına yansıdı.

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