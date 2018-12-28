Vladimir Putin’in lüks uçağının görüntüleri
Rusya Devlet Başkanı Putin’in 390 milyon sterlin değerindeki, ‘Uçan Kremlin’ denilen altın tuvaletli lüks uçağının içi hasta bir gencin ziyareti esnasında görüntülendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 390 milyon sterlin değerindeki ‘Uçan Kremlin’ denilen lüks uçağının içi görüntülendi.
Arslan Kaipkulov adlı 15 yaşındaki Rus gencin hayalini gerçekleştirmek için Ilyushin Il-96-300 uçağa girmesine izin verildi.
Putin tarafından bir kamera hediye edilen hasta genç, Rus liderin izin vermesi sayesinde lüks uçağın içinde gezinti gerçekleştirdi.