  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Voleybol turnuvasında skandal: 6 öğretmeni evire çevire dövdüler!

Voleybol turnuvasında skandal: 6 öğretmeni evire çevire dövdüler!

Adana’nın Aladağ ilçesinde belediyenin düzenlediği voleybol turnuvasında tansiyon yükseldi. Öğretmenler takımının bir firma takımına karşı öne geçmesiyle başlayan tartışma, meydan dayağına dönüştü. Olayda darp edilen 6 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Voleybol turnuvasında skandal: 6 öğretmeni evire çevire dövdüler! - Resim: 1

Aladağ Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen voleybol turnuvası, bugün istenmeyen sahnelerle gündeme geldi. Turnuvanın bugünkü ayağında, öğretmenlerden oluşan takım ile yerel bir firma takımı karşı karşıya geldi.

1 / 4
Voleybol turnuvasında skandal: 6 öğretmeni evire çevire dövdüler! - Resim: 2

Müsabakanın ilerleyen dakikalarında öğretmenler takımı puan farkını açarak öne geçti. İddiaya göre, mağlubiyeti hazmedemeyen rakip takım oyuncuları ile öğretmenler arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 6 öğretmen darp edildi. 

2 / 4
Voleybol turnuvasında skandal: 6 öğretmeni evire çevire dövdüler! - Resim: 3

6 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Kavga, maçı izlemeye gelenlerin araya girmesiyle önlendi. Darp edilen 6 öğretmen hastaneye kaldırıldı. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

3 / 4
Voleybol turnuvasında skandal: 6 öğretmeni evire çevire dövdüler! - Resim: 4
4 / 4