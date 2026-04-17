Voleybol turnuvasında skandal: 6 öğretmeni evire çevire dövdüler!
Adana’nın Aladağ ilçesinde belediyenin düzenlediği voleybol turnuvasında tansiyon yükseldi. Öğretmenler takımının bir firma takımına karşı öne geçmesiyle başlayan tartışma, meydan dayağına dönüştü. Olayda darp edilen 6 öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Aladağ Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen voleybol turnuvası, bugün istenmeyen sahnelerle gündeme geldi. Turnuvanın bugünkü ayağında, öğretmenlerden oluşan takım ile yerel bir firma takımı karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilerleyen dakikalarında öğretmenler takımı puan farkını açarak öne geçti. İddiaya göre, mağlubiyeti hazmedemeyen rakip takım oyuncuları ile öğretmenler arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 6 öğretmen darp edildi.
6 öğretmen hastaneye kaldırıldı
Kavga, maçı izlemeye gelenlerin araya girmesiyle önlendi. Darp edilen 6 öğretmen hastaneye kaldırıldı. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.
