Vuhan'daki corona virüs gerçeği gizleniyor mu?

"GERÇEKLER SÖYLENMEZSE YENİ BİR KRİZ PATLAK VEREBİLİR" Tedavi altında olan hasta sayılarının günbegün daha az gösterilmeye çalışıldığını ve tek amacın Şi Cinping hükûmetinin koronavirüsle mücadeledeki başarısını göstermek olduğunu öne süren Vuhanlı doktor, "gerçeğin kamuoyundan gizlenmeye devam edilmesi durumunda yeni bir krizin patlak vereceğini" belirtti.