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  3. 15 Nisan 2018 10:48

Vurulan tesisler uydudan görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonda vurulan yerler uydudan görüntülendi.

Vurulan tesisler uydudan görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyonun yankıları dünyada sürerken; yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. CNN International’ın edindiği uydu görüntüleri, vurulan bölgelerdeki yıkımı ortaya koydu.

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Vurulan tesisler uydudan görüntülendi

Amerikan CNN International’ın internet sitesinin manşetinde, Suriye’deki üç tesisin hava saldırısından önce ve sonraki fotoğrafları yer aldı.

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Vurulan tesisler uydudan görüntülendi

Fotoğraflara göre, Esed rejimi ve Rusya’nın iddia ettiğinin aksine, Suriye’de kimyasal silah ürettikleri iddiasıyla vurulan üç yer ağır hasar aldı.

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Vurulan tesisler uydudan görüntülendi

Cumartesinin ilk saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki üç tesise 105 füze fırlatmıştı.

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