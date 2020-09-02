Washington Post'tan dikkat çeken ''Türk ordusu'' analizi
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türk ordusunun etki alanının genişlemesi ile ilgili bir makale yer aldı.
Washington Post'ta yayınlanan makalede; Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından ilk kez bu kadar geniş bir küresel ayak izine sahip olduğunu yazdı.
Makalenin girişinde Türkiye'ye yönelik "Osmanlı günlerinden bu yana Türk ordusu bu kadar geniş bir küresel ayak izine sahip değildi. İddialı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Türkiye, savaşın gidişatını değiştirmek için Libya'ya asker gönderdi; Suriye, Irak, Katar, Somali ve Afganistan'da askeri varlığını sürdürdü. Aynı zamanda Yunanistan ve Kıbrıs ile artan gerilimin ortasında, Akdeniz ve Ege denizlerinde devriye geziyor" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin Suriye'deki varlığına da değinen makalede "Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı, I.Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana en büyük dış operasyonlarından biridir. PKK'yı engelleme, Türkiye'ye kaçan 3.6 milyondan fazla Suriyeliyi evlerine dönmeye ve yeni bir mülteci dalgasını önlemeye teşvik etmek için bir tampon bölge oluşturma çabasıyla Türk birlikleri, Kuzey Suriye'deki kasabaları da kontrol altına aldı" denildi.