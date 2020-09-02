Washington Post'tan dikkat çeken ''Türk ordusu'' analizi

Makalenin girişinde Türkiye'ye yönelik "Osmanlı günlerinden bu yana Türk ordusu bu kadar geniş bir küresel ayak izine sahip değildi. İddialı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Türkiye, savaşın gidişatını değiştirmek için Libya'ya asker gönderdi; Suriye, Irak, Katar, Somali ve Afganistan'da askeri varlığını sürdürdü. Aynı zamanda Yunanistan ve Kıbrıs ile artan gerilimin ortasında, Akdeniz ve Ege denizlerinde devriye geziyor" ifadeleri kullanıldı.



