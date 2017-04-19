Whatsapp mesajları ve krokiler iddianamede

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, eski 14 albay, 8 yarbay, 14 binbaşı, 11 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 4 asteğmen, 16 astsubay, 36 uzman çavuş 108 er ve erbaş olmak üzere 216 şüphelinin tutuklu olduğu kaydedildi. Darbe girişimi gecesinde tankları ve zırhlı araçları şehre gönderme emrini verdiği belirlenen eski tuğgeneral Kalyoncu, eski yarbay Ercan Türkben ile eski albay Yaşar Adıyaman'ın firari olduğu belirtilen iddianamede, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir asteğmen, 13 uzman çavuş ve 33 er olmak üzere 49 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



