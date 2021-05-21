WhatsApp sonunda yola geldi: Türkiye için sürpriz karar
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak. Türkiye'deki kullanıcılar WhatsApp'ın güncellenmeye yönelik küresel politikasından hariç tutulacak ve uygulamayı tam işlevsellikle kullanmaya devam edecek.
Türkiye'nin, WhatsApp'ın "veri hırsızlığına yol açabilecek" gizlilik sözleşmesine karşı verdiği mücadele sonuç verdi. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp temsilcileri güncellemenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğini iletti. Bu nedenle WhatsApp'a bu aşamada herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.
SÖZLEŞME TÜRKİYE'Yİ KAPSAMAYACAK
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesi Türkiye'yi kapsamayacak. Türkiye'deki kullanıcılar, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacak ve WhatsApp'ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edecek.
Sosyal medya platformu Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinin imzalanması için uzattığı süre 15 Mayıs'ta sona erdi. Şirket, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarında kısıtlamaya gideceğini açıklarken, Rekabet Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin istisna tutulduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle ocak ayında soruşturma başlatmıştı.
"WHATSAPP TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARI BİLGİLENDİRECEK"
Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında şirketten bilgi ve belge talep etmişti. Yeni Şafak'ın haberine göre, beklenilen o bilgi ve belgeler kuruma ulaştı. Rekabet Kurumu yetkililerinden alınan bilgiye göre, WhatsApp, sözleşmede Türkiye yönünden geri adım attı.