Wuhan'dan şoke eden görüntüler: Yarasaların uzmanları ısırdığı anlar kamerada

ARAŞTIRMACI ÜZERİNE SIÇRAYAN KANDAN BAHSEDİYOR

Uzmanlardan biri çalışmalar sırasında bir yarasanın kendisini ısırdığını anlatırken, elinin üzerindeki şişlikleri gösteriyor. Bir başka araştırmacı ise üzerine sıçrayan kandan bahsediyor. O dönem de tartışma yaratan görüntüler sonrası Wuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı direktörü Shi Zhengli, "Bu iş herkesin düşündüğü kadar tehlikeli değil. İnsanların direkt olarak enfekte olması çok düşük ihtimal" ifadelerini kullanmıştı.