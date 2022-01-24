Yabancı ajansların objektifinden kar manzaraları
Uluslararası haber ajansları AP ve AFP, kar yağışıyla beyaza bürünen İstanbul ve Ankara'dan görüntüleri dünyaya servis etti.
Türkiye'nin her bölgesini beyaza bürüyen kar yağışı, İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşam ve gece saatlerinde Muğla ve Antalya illerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde yağış görülebilir.
Termometrelerin eksi 5 dereceye kadar indiği İstanbul'da, şehir sakinleri soğuk havaya rağmen kar yağışının tadını çıkarmak için sokaklara, parklara ve sahillere indi.
Uluslararası haber ajansları Associated Press (AP) ve Agence France-Presse (AFP), Türkiye'den çok sayıda kar fotoğrafını dünyaya servis etti. Ajansın foto muhabirleri İstanbul ve Ankara'yı kadrajına aldı.