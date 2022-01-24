Yabancı ajansların objektifinden kar manzaraları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşam ve gece saatlerinde Muğla ve Antalya illerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde yağış görülebilir.