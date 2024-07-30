Yabancı uyruklu 2 kişinin midelerinden çıkanlar şoke etti
Kırşehir'de, yabancı uyruklu 2 kişinin midesinden 1 kilo 850 gram uyuşturucu çıktı.
Kaynak: DHA
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu Y.S. ve H.S.'nin, doğu illerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaparak, batı illerine uyuşturucu getirecekleri bilgisini aldı. Bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsü, il girişindeki kontrol noktasında durduruldu.
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Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişiye, hastanede yapılan incelemeler sonucunda midelerinde 126 kapsül halinde 1 kilo 300 gram eroin ve 44 kapsül halinde 550 gram afyon sakızı olduğu görüldü.
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Uyuşturucular, hastanedeki müdahalenin ardından şüphelilerin midesinden çıkarıldı. Y.S. ve H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
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