Yabancı uyruklu uyuşturucu ağı kamerada: Ürdünlü çift ile bir Suriyeli gözaltında

Olay, 9 Şubat saat 18.00 sıralarında Cihannüma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ürdün uyruklu M.A., kız arkadaşı F.A. ile olay günü saat 14.30 sıralarında uçakla İstanbul Havalimanına indi. Burada araç kiralayan çift, otomobille Beşiktaş'a doğru gitmeye başladı. Akşam saatlerinde uyuşturucu satın almak için önceden anlaştıkları Suriyeli G.B. ile buluşan M.A., tokalaştığı Ghait B.'den bir şey satın aldı.