Yabancı uyruklu uyuşturucu ağı kamerada: Ürdünlü çift ile bir Suriyeli gözaltında
İstanbul'da Suriyeli bir uyuşturucu satıcısından alışveriş yapan Ürdünlü turist çift polis tarafından suçüstü yakalandı.
Olay, 9 Şubat saat 18.00 sıralarında Cihannüma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ürdün uyruklu M.A., kız arkadaşı F.A. ile olay günü saat 14.30 sıralarında uçakla İstanbul Havalimanına indi. Burada araç kiralayan çift, otomobille Beşiktaş'a doğru gitmeye başladı. Akşam saatlerinde uyuşturucu satın almak için önceden anlaştıkları Suriyeli G.B. ile buluşan M.A., tokalaştığı Ghait B.'den bir şey satın aldı.
O sırada olayı görerek şüphelenen Beşiktaş Mobil Park polisi, müdahale ederek G.B.'ye üst aramasını yaptı. Üstünden 1 adet ecstasy hap çıkan G.B., 100 dolar karşılığında M.A.'dan aldığını söyledi. B
unun üzerine araçta arama yapan polis ön sol kapısının iç kısmında 3 gram esrar, üstlerinde ise 2 bin 510 lira, 100 dolar, 3 Ürdün dinarı ve 3 adet cep telefonu ele geçirdi.
Bunun üzerine polis 3 şüpheliyi de gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada ifadeleri alınan 3 şüpheliden M.A. ve G.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.