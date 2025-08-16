  1. Anasayfa
  4. Yabancı uyruklular sokağı savaş meydanına çevirdi

Nevşehir’de yabancı uyruklu şahısların karıştığı kavgada kılıç ve demir sopalar havada uçuştu. Kavgada 1 kişi yaralanırken kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Olay, Hacı Rüştü Mahallesi Garaj Sokak üzerinde yaşandı. İnşaat işlerinde çalışan yabancı uyruklu 2 şahıs arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya ailelerinin de karışmasıyla sokak savaş alanına döndü. Kılıç ve demir sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan bazı araçlarda zarar gördü.

 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflardan 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kavgada kullanılan 1 adet kılıç ve 2 adet demir boruya da el konuldu. Kavgaya karışan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adli makamlara sevk edildi.

