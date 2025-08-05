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Yabancı uyrukluların yumruğa, tekmeli bıçaklı kavgası kamerada

Hatay’da 2 şahsın sokak ortasında tekmeli, yumruklu kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Kavga esnasında sokağı boks ringine çeviren şahıs, belindeki bıçakla da dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Yabancı uyrukluların yumruğa, tekmeli bıçaklı kavgası kamerada - Resim: 1

Olay, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede yaşayan yabancı uyruklu şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Yabancı uyrukluların yumruğa, tekmeli bıçaklı kavgası kamerada - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. 

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Yabancı uyrukluların yumruğa, tekmeli bıçaklı kavgası kamerada - Resim: 3

Belindeki bıçakla tekmeli ve yumruklu kavgaya giren şahsın, sokağı boks ringine çevirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Yabancı uyrukluların yumruğa, tekmeli bıçaklı kavgası kamerada - Resim: 4

Şahısların bir süre devam eden kavgası, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

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