Yabancı uzmanlar altının yönünü açıkladı

Bu açıklamalar üzerine Fed’in para politikasında daha agresif olacağı beklentilerinin destek verdiği dolar, altın fiyatını aşağı itiyor. Dolar, pandemi dönemindeki zirvesine yaklaştı ve önde gelen para birimleri karşısında iki yılın zirvesine çıktı. Güçlenen doların etkisiyle spot altın 10 gün içinde yüzde 6’dan fazla değer kaybıyla 1900 bariyerinin altına indi.