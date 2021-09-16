Yağış sonrası ''yer yarıldı''! AFAD inceleme başlattı
Konya'nın Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, yağmur sonrası yüzeyde yarıklar meydana geldi.
Yarıkların, ilk belirlemelere göre, 600-700 metre uzunluğunda, 1,5- 2 metre eninde ve 10 metre derinliğinde olduğu gözlendi.
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Konya Ovası’nda yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'ü geçen obrukların ardından bölgede yüzey yarıkları oluşmaya başladı.
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Yayladaki 1 ev ile 2 ahırın duvarları çatlarken, AFAD ekipleri, bölgede inceleme başlattı.
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Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, dün akşam yağmur sonrası yüzeyde yarıklar oluştu.
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