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  4. Yağış sonrası ''yer yarıldı''! AFAD inceleme başlattı

Yağış sonrası ''yer yarıldı''! AFAD inceleme başlattı

Konya'nın Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, yağmur sonrası yüzeyde yarıklar meydana geldi.

Yarıkların, ilk belirlemelere göre, 600-700 metre uzunluğunda, 1,5- 2 metre eninde ve 10 metre derinliğinde olduğu gözlendi.

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Konya Ovası’nda yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'ü geçen obrukların ardından bölgede yüzey yarıkları oluşmaya başladı.

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Yayladaki 1 ev ile 2 ahırın duvarları çatlarken, AFAD ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

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Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, dün akşam yağmur sonrası yüzeyde yarıklar oluştu.

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