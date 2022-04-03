Yağış, toz taşınımı, fırtına... Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.