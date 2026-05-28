Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı
Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava dalgası Türkiye'ye Edirne üzerinden giriş yaptı. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu, kentte hayatı durma noktasına getirdi. Göle dönen cadde ve sokaklarda çok sayıda araç mahsur kalırken, tarım arazileri de olumsuz etkilendi.
Öğle saatlerinden itibaren şiddetini giderek artıran sağanak, ilerleyen dakikalarda yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Kısa sürede cadde ve sokakları göle çeviren şiddetli yağış, özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Altyapının yetersiz kaldığı su dolu yollarda ilerleyemeyen çok sayıda araç mahsur kalırken, bölgeye belediye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Aniden bastıran şiddetli yağışa sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi kapalı alanlara kaçmakta buldu.
Birçok kişinin camilere, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin saçak altlarına sığınarak doludan korunmaya çalıştığı gözlemlendi.