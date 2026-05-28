Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı

Öğle saatlerinden itibaren şiddetini giderek artıran sağanak, ilerleyen dakikalarda yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Kısa sürede cadde ve sokakları göle çeviren şiddetli yağış, özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Altyapının yetersiz kaldığı su dolu yollarda ilerleyemeyen çok sayıda araç mahsur kalırken, bölgeye belediye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.