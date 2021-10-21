Yağışlı havaya mola! Pastırma sıcakları geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yağışlı hava yurdu terk ediyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak, ülke genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun genelinde yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer sis görülebilir. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Denizlerde rüzgar çoğunlukla orta kuvvetin altında esiyor. Yalnızca Karadeniz kıyılarında ve Batı Akdeniz’de orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Marmara Bölgesi az bulutlu. Cuma cumartesi de yağış beklenmiyor, az bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık İstanbul’da 18, Edirne’de 20 derece ölçülüyor.
EGE
Ege Bölgesinde de yağış yok, önümüzdeki üç gün güneşli hava devam ediyor. Sıcaklıklar bölge genelinde 20-25 derece aralığında seyrediyor.