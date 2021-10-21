Yağışlı havaya mola! Pastırma sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun genelinde yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer sis görülebilir. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.