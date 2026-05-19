Yağmur altında 19 Mayıs coşkusu... Büyük coşkuya sağanak bile engel olamadı
Erzurum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, yağışlı havaya rağmen Havuzbaşı Kent Meydanı'nda büyük bir katılımla gerçekleşti. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un "Dadaş ruhu" vurgulu konuşması ve halk oyunları gösterileri alkış topladı.
Kutlama programı, Erzurum Havuzbaşı Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda devam eden etkinliklerde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Erzurum Vali Vekili Ahmet Özdemir, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, üniversite rektörleri, protokol üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı
İl Müdürü Çakmur'dan Gençlere 'Sarsılmaz Dadaş Ruhu' Mesajı
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştiren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, istiklal meşalesinin yakılışının 107. yıl dönümünü Erzurum'un sarsılmaz dadaş ruhuyla kutladıklarını ifade etti