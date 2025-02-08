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Yağmur İstanbul'da duvarı yıktı: 8 araç enkaz altında

Beşiktaş'ta yağan yağmur sonrası site içinde yer alan otoparkın istinat duvarı toprak kayması sonucu park halindeki 8 aracın üstüne devrildi. Araçlar ağır hasar aldı.

Kaynak: İHA
Yağmur İstanbul'da duvarı yıktı: 8 araç enkaz altında - Resim: 1

Olay, 23.15 sıralarında Beşiktaş Yankı Sokak'ta meydana geldi. Yağmur sebebiyle yaşanan toprak kayması sonucu bir sitenin içinde yer alan açık otoparkın istinat duvarı 8 aracın üstüne çöktü.

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Yağmur İstanbul'da duvarı yıktı: 8 araç enkaz altında - Resim: 2

Çökme sonucu 8 araç kullanılamaz hale geldi.

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Yağmur İstanbul'da duvarı yıktı: 8 araç enkaz altında - Resim: 3

İhbar sonucu olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Yağmur İstanbul'da duvarı yıktı: 8 araç enkaz altında - Resim: 4

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken AFAD ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde inceleme yaptı. Araç sahipleri ve site sakinleri yaşanan olayı şaşkın gözlerle izledi.

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