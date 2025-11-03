  1. Anasayfa
  4. Yağmur sele, sel felakete dönüştü: Onlarca ölü var, görüntüler korku filmlerini aratmadı!

Vietnam'ın orta kesiminde geçtiğimiz hafta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Kaynak: İHA
Vietnam, şiddetli yağışların yol açtığı felaketle mücadele ediyor. 

Ülkenin orta kesiminde yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. 

Yetkililer, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. 

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu (VDDMA) tarafından yayınlanan bir rapora göre, 35 ölüm Hue, Da Nang şehirleri ile Lam Dong ve Quang Tri eyaletlerinde gerçekleşti.

