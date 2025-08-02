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Yağmur sonrası Ankara'ya ''deniz'' geldi: Çocuklar biriken sel sularında yüzdü

Ankara Polatlı’da sağanak sonrası meydana gelen sel sularında yüzen çocukların tehlikeli eğlenceleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Yağmur sonrası Ankara'ya ''deniz'' geldi: Çocuklar biriken sel sularında yüzdü - Resim: 1

Başkent Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası bazı bölgelerde sel meydana geldi. 

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Yağmur sonrası Ankara'ya ''deniz'' geldi: Çocuklar biriken sel sularında yüzdü - Resim: 2

Şentepe Mahallesi Gül Sokağı’nda bir grup çocuk, yağış sonrası sokakta biriken sel sularında elbiseleriyle yüzmeye başladı.

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Yağmur sonrası Ankara'ya ''deniz'' geldi: Çocuklar biriken sel sularında yüzdü - Resim: 3

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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Yağmur sonrası Ankara'ya ''deniz'' geldi: Çocuklar biriken sel sularında yüzdü - Resim: 4

Görüntülerde çocukların suyun ortasında yüzdüğü ve çevredekilerin olayı izlediği görüldü. 

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