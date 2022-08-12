Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada!

Yağmurlu günlerde ağaçların altında durmamamız gerekir. Bu bilgi yaşanılan acı tecrübelerin bir sonucudur. Neden yağmurlu günlerde ağacın altında durulmayacağı sorusuna verilen yanıt oldukça basittir. Yıldırım çarpmasında en çok etkilenen bölgeler ağaçlardır. Hele açık arazide duran bir ağaç yıldırımın davetkârı gibidir. Paratoner görevi yapar.