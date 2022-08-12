Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada!
Hindistan'da yaşanan korkunç bir olay yağmur sırasında ağaçların altında neden durulmaması gerektiğini acı bir olayla gözler önüne serdi...
2021 Mart ayında Hindistan'da yaşanan olayda, yerel basında yer alan haberlere göre; fırtına sırasında bir ağacın altına sığınan dört bahçıvana yıldırım çarptığı ve bunlardan biri öldü.
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Yıldırım çarpan dört adam da aceleyle Manesar'daki yakındaki bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan 38 yaşındaki bahçıvan Ramprasad aynı gün hayatını kaybetti.
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Yağmurlu günlerde ağaçların altında durmamamız gerekir. Bu bilgi yaşanılan acı tecrübelerin bir sonucudur. Neden yağmurlu günlerde ağacın altında durulmayacağı sorusuna verilen yanıt oldukça basittir. Yıldırım çarpmasında en çok etkilenen bölgeler ağaçlardır. Hele açık arazide duran bir ağaç yıldırımın davetkârı gibidir. Paratoner görevi yapar.
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