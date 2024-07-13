Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler
İzmir'de etkili olan sağanak yağışta 2 kişi korkunç bir şekilde can verdi. Kopan elektrik hatlarındaki elektriğe kapılan 2 kişi yağmur altında hayatlarını kaybetti.
İzmir’in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.
2 kişinin dakikalarca yağmur altında yardım istediği son görüntüleri ise yürekleri burktu.
Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı.
İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu.