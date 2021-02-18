Yağmurdan sonra toplanan çam mantarının kilosu 40 TL'ye satılıyor
Mersin'in Silifke ilçesinde, yağmurdan sonra çıkan, halk arasında ''çam mantarı'' olarak bilinen ve kilosu 40 TL'ye satılan mantar, vatandaşların geçim kaynağı oldu.
Türkiye'de en çok bilinen yaban mantarı türü olan ve ormanlık alanda yetişen çam mantarları, kış aylarında yoğun yağışların ardından çıkmaya başlıyor.
Vatandaşlar, yağmurun ardından havanın açılması ile ormanlık alanın yolunu tutarak, lezzetli çam mantarlarını toplamaya başlıyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde de vatandaşlar hem lezzeti hem de ekonomik değeri nedeniyle her kış çam mantarı topluyor.