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  3. 18 Şubat 2021 10:21

Yağmurdan sonra toplanan çam mantarının kilosu 40 TL'ye satılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, yağmurdan sonra çıkan, halk arasında ''çam mantarı'' olarak bilinen ve kilosu 40 TL'ye satılan mantar, vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Yağmurdan sonra toplanan çam mantarının kilosu 40 TL'ye satılıyor

Türkiye'de en çok bilinen yaban mantarı türü olan ve ormanlık alanda yetişen çam mantarları, kış aylarında yoğun yağışların ardından çıkmaya başlıyor.

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Yağmurdan sonra toplanan çam mantarının kilosu 40 TL'ye satılıyor

Vatandaşlar, yağmurun ardından havanın açılması ile ormanlık alanın yolunu tutarak, lezzetli çam mantarlarını toplamaya başlıyor.

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Yağmurdan sonra toplanan çam mantarının kilosu 40 TL'ye satılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde de vatandaşlar hem lezzeti hem de ekonomik değeri nedeniyle her kış çam mantarı topluyor.

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Yağmurdan sonra toplanan çam mantarının kilosu 40 TL'ye satılıyor

Kilosu 40 TL'ye satılan çam mantarı, lezzeti ile yoğun şekilde tercih ediliyor ve bazıları için geçim kaynağı oluyor.

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